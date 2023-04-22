Филипп Киркоров не перестает удивлять публику. 30 апреля певец отпразднует свой день рождения. А пока он основательно подготовился к этому событию. Артист не скрывает, что прибегнул к пластическим хирургам. Теперь она снова выглядит, как в молодости. Более того, король отечественной эстрады сделал волосы пепельного цвета и начал носить линзы.
На этот раз Филипп Бедросович прилетел в Москву и сразу оказался на концерте, организованном в честь 30-летия «Авторадио», на котором был и корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Он предстал на публике в черном изысканном костюме с необычным принтом. Многие были поражены тому, как выглядит Киркоров без фотошопа.
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«У меня хорошая профессиональная команда! Мы в самолете образ обсудили. Недавно из жизни ушел великий дизайнер Вирджил Абло (Virgil Abloh), который также был дизайнером брэнда Louis Vuitton. И это его последнее творение. Мы с ним дружили. Я с подиума забрал эту вещь! Она одна в мире. Мне сегодня захотелось быть таким. Стоит он очень много. Я не столь богат, чтобы покупать дешевые вещи», – рассказал певец.
Филипп Киркоров. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
А вот Лолита Милявская сначала отметилась в свитере и лосинах, чем многих поразила. Ее наряд даже назвали бабушкиным. Однако потом артистка уже переоделась в свой концертный образ. Она щегольнула в платье-рубашке с пайетками. Черный наряд выгодно подчеркнул ее стройные ноги. Звезда утерла нос всем хейтерам в свои 59 лет.
Лолита Милявская. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro