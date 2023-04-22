На этот раз Филипп Бедросович прилетел в Москву и сразу оказался на концерте, организованном в честь 30-летия «Авторадио», на котором был и корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Он предстал на публике в черном изысканном костюме с необычным принтом. Многие были поражены тому, как выглядит Киркоров без фотошопа.

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