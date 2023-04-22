Нюша в тугом комбинезоне повернулась к народу своим округлым тылом: лишила дара речи

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она в последнее время реже дает концерты. После родов певица взяла паузу, чтобы восстановиться. Она много времени проводит с дочкой Срафимой-Симбой и сыном Саффроном. Однако теперь артистка регулярно посещает спортзал. Звезда постоянно хвастается постройневшими формами.
На этот раз Нюша поделилась горячими кадрами. Она облачилась в голубой облегающий комбинезон. Наряд подчеркнул женственные изгибы ее фигуры. Певица решила не прятать свои достоинства. Она повернулась к народу своим тылом. Артистка козырнула округлыми ягодицами во всей красе. При этом она была без макияжа.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Пользователи Сети были сражены. Многие осыпали комплиментами молодую маму. «Ох, вот это красота», «Самый соблазнительный вид», «Ну теперь вернулась в форму», «Орешек крепкий, мы оценили», «Какие округлости», «Все в восторге от таких форм», — стали писать подписчики.