Фигура – конфетка: 55-летняя Валерия в эффектном корсете и мерцающих брюках зажгла на праздничном концерте

А 22 апреля Валерия появилась на праздничном концерте, где побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Она предстала на публике в эффектном мерцающем костюме. Тугой корсет подчеркнул ее талию и зону декольте, а сверкающие брюки клеш визуально вытянули силуэт. Певица сразила всех своим моложавым видом.

«Я не заморачиваюсь по поводу возраста», – заявила звезда.

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