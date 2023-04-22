Фигура – конфетка: 55-летняя Валерия в эффектном корсете и мерцающих брюках зажгла на праздничном концерте

Валерия уже давно строит карьеру на сцене. Она недавно с размахом отметила свой юбилей. Артистка дала концерты в честь 55-летия. Она не перестает следить за фигурой, а также экспериментировать с образами. Многие с трудом верят, что певица успела стать бабушкой. Примечательно, что она не боится смелых нарядов.
А 22 апреля Валерия появилась на праздничном концерте, где побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Она предстала на публике в эффектном мерцающем костюме. Тугой корсет подчеркнул ее талию и зону декольте, а сверкающие брюки клеш визуально вытянули силуэт. Певица сразила всех своим моложавым видом.
«Я не заморачиваюсь по поводу возраста», – заявила звезда.
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Многие осыпали комплиментами Валерию. Она в наряде с пайетками произвела настоящий фурор, затмив многих своих коллег. Добавим, что также на концерте выступили: Филипп Киркоров, Ольга Серябкина, Люся Чеботина, Лолита Милявская, Юлианна Караулова и другие известные известные персоны.
Валерия. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro