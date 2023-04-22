Семейный уикенд: беременная Брутян повеселилась вместе с детьми Прилучного, своей моложавой мамой и свекровью

22 апреля Зепюр провела насыщенно время. К ней приехала мама Гаянэ. Она получает от нее большую поддержку. Также актриса тепло дружит со своей свекровью Любовью Юрьевной. Они все дурачились вместе с детьми Прилучного: сыном Тимофеем и дочкой Мией. Они примеряли разные наряды и даже парики.

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