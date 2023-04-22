Семейный уикенд: беременная Брутян повеселилась вместе с детьми Прилучного, своей моложавой мамой и свекровью

Зепюр Брутян уже давно строит карьеру в кино. Она снималась с Павлом Прилучным в сериале «В клетке», а потом между нами вспыхнул роман. В 2022 году влюбленные сыграли пышную свадьбу. А теперь супруги готовятся к пополнению в семье. Актриса уже находится на последнем сроке беременности.
22 апреля Зепюр провела насыщенно время. К ней приехала мама Гаянэ. Она получает от нее большую поддержку. Также актриса тепло дружит со своей свекровью Любовью Юрьевной. Они все дурачились вместе с детьми Прилучного: сыном Тимофеем и дочкой Мией. Они примеряли разные наряды и даже парики.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит мама Брутян. Она поражает всех своей моложавой внешностью. Другие были рады, что актриса нашла общий язык с детьми Павла от первого брака с Агатой Муцениеце. Совсем скоро в семье произойдет пополнение. Пока неизвестно, кого ждет пара мальчика или девочку.