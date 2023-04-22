Юлианна Караулова отреагировала слухи, что займет вместо Диброва в шоу «Кто хочет стать миллионером»

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Однако появились слухи, что выбрали все же Караулову на место Диброва и скоро произойдет премьера обновленного шоу на Первом канале. А накануне 22 апреля певица появилась на концерте в честь 30-летия «Авторадио». Она ответила на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент Teleprogramma.pro. Ее спросили и про то, стала ли она новой ведущей шоу.