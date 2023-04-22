Юлианна Караулова отреагировала на слухи, что займет вместо Диброва в шоу «Кто хочет стать миллионером»

На Первом канале уже много лет идет телевизионная игра «Кто хочет стать миллионером?», которую вели разные известные персоны. Уже давно кресло ведущего занимает Дмитрий Дибров, но недавно стало известно, что будет перезапуск проекта и якобы даже был проведен кастинг, в котором участвовали Лариса Гузеева, Юлианна Караулова и другие персоны.
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Однако появились слухи, что выбрали все же Караулову на место Диброва и скоро произойдет премьера обновленного шоу на Первом канале. А накануне 22 апреля певица появилась на концерте в честь 30-летия «Авторадио». Она ответила на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент Teleprogramma.pro. Ее спросили и про то, стала ли она новой ведущей шоу.
«У нас есть эта информация, но я не могу дать пока никаких комментариев», – уклончиво заявила звезда.