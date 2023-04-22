Ушла в отрыв: Арзамасова в комбинезоне с шортиками козырнула точеными ножками на белой вечеринке ММКФ

Лиза Арзамасова недавно снялась в продолжении сериала «Папины дочки». Многие поклонники отмечают, что артистка почти не изменилась. Она стала женой Ильи Авербуха и родила сына Льва.
Много времени Лиза уделяет малышу. Однако она все чаще выходит в свет. Актриса решила 21 апреля отправиться на белую вечеринку ММКФ. На ковровой дорожке она щегольнула в белом комбинезоне с шортами. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Арзамасова козырнула точеными ножками. Она повеселилась с Эвелиной Бледанс, Ириной Безруковой и другими персонами.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Арзамасову осыпали комплиментами. Многие решили, что пока актриса отрывалась, Авербух был дома с маленьким сыном. «Ого, какой наряд», «Смело для Лизы», «Ножки такие нельзя скрывать», «Стройняшка такая», — стали писать в Сети.