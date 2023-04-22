59-летняя Лолита в «бабушкином» свитере предстала на публике: возраст сразу бросился в глаза

22 апреля в Москве прошел концерт в честь 30-летия «Авторадио». Примечательно, что на мероприятии собралось много знаменитостей. Лолита на этот раз многих удивила. Она щегольнула в свитере лимонного цвета, лосинах и юбке со шлейфом. Лук дополняли кремовые сапожки с бахромой, которые не вписывались образ. Лук звезды многие назвали бабушкиным.

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