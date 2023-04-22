59-летняя Лолита в «бабушкином» свитере предстала на публике: возраст сразу бросился в глаза

Лолита Милявская уже давно выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в стране. Артистка не раз доказывала, что она женщина без комплексов. В свои 59 лет звезда продолжает экспериментировать с имиджем и не стесняется носить прозрачные наряды. Она признается, что не боится выглядеть глупо.
22 апреля в Москве прошел концерт в честь 30-летия «Авторадио». Примечательно, что на мероприятии собралось много знаменитостей. Лолита на этот раз многих удивила. Она щегольнула в свитере лимонного цвета, лосинах и юбке со шлейфом. Лук дополняли кремовые сапожки с бахромой, которые не вписывались образ. Лук звезды многие назвали бабушкиным.
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Лолита Милявская. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
На этот раз 59-летнюю артистку многие подвергли критике. В Сети даже стали шутить, что Лолита в этот вечер так выглядела, так как якобы у стилиста был выходной. Другие отметили, что в этом наряде она только подчеркнула свой возраст. Но большая часть поклонников отметила, что звезда выглядит круто в любом аутфите.
Лолита Милявская. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro