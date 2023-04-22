Клава Кока в платье с откровенным разрезами сверкнула своими «близняшками» в дырявом декольте: вся красота на виду

Клава Кока уже давно строит карьеру. Она стала одной из самых известных исполнительниц в России. Певица признавалась, что мечтает о семье и детях. Она часто хвастается своей фигурой. Артистка облачается в смелые наряды, привлекая внимание парней. Не так давно звезда даже примерила свадебные наряды.
На этот раз Кока предпочла устроить посиделки с подругами. Она облачилась в розовое мини-платье с откровенными разрезами и декольте в виде дырки в форме сердца. Певица засветила обнаженные бедра, а также оголила упругую грудь. Кока украсила прическу ободком в виде маленького кокошника. Звезда не стала прикрывать прелести.
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Клава получила много комплиментов. Многие отметили, что она выглядит соблазнительно. «Какая чикуля», «Наряд прям вкусный», «Фигурка шикарная», «Выглядит просто бесподобно», «А как близняшки игриво выглядывают», «Декольте просто завораживает», «Ох, что за формы», — стали писать в Сети.