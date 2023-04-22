Клава Кока в платье с откровенным разрезами сверкнула своими «близняшками» в дырявом декольте: вся красота на виду

На этот раз Кока предпочла устроить посиделки с подругами. Она облачилась в розовое мини-платье с откровенными разрезами и декольте в виде дырки в форме сердца. Певица засветила обнаженные бедра, а также оголила упругую грудь. Кока украсила прическу ободком в виде маленького кокошника. Звезда не стала прикрывать прелести.

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