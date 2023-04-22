«Ангельски хороша»: невестка Орбакайте оголила свои изящные бедра у бассейна в Лос-Анджелесе

На этот раз Пресняков поработал с Майком Тайсоном. А вот Алена устроила релакс с подругой у бассейна. Она запечатлела свои изящные ножки, загорая на лежаке под палящим солнцем. Невестка Орбакайте погладила себя по изящным бедрам. Она не стала прятать свое «межножье».

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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Краснова. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну прям хороша», «Идеальная картинка», «Ангельски хороша», «Просто прелесть», «Какие безупречные ножки», «Ох, какая лань», — стали писать подписчики.