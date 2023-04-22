«Бедра шире плеч»: беременная Зепюр Брутян в силуэтном платье мидакси продемонстрировала «раздавшуюся» фигуру

Зепюр Брутян уже давно стала актрисой. Однако многие о ней заговорили в прошлом году, когда она сыграла свадьбу с Павлом Прилучным. Примечательно, что их отношения развивались очень стремительно. Недавно влюбленные объявили, что ждут пополнение в семье. Звезда ушла в декретный отпуск.
Теперь Брутян все чаще проводит время дома. Она старается заниматься домашним хозяйством. Актриса признается, что порой ее сильно тянет в сон. Однако она также ходит в спортзал. На этот раз жена Прилучного покрасовалась в черном трикотажном платье мидакси. Она подчеркнула внушительный живот и пополневшие бедра.
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«Мои тренировки продолжаются. Сегодня осилила 36 минут, хотя уже не так легко они мне даются», » призналась звезда.
Поклонники удивились тому, как выглядит Зепюр. Многие уверены, что она уже со дня на день станет мамой. «Какой милый шар», «Бедра шире плеч», «Вот это формы», «Прям с каждым днем живот все больше», — стали писать в Сети. Напомним, что у Прилучного уже растут сын Тимофей и дочка Мия от первого брака с Агатой Муцениеце.