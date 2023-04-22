«Бедра шире плеч»: беременная Зепюр Брутян в силуэтном платье мидакси продемонстрировала «раздавшуюся» фигуру

Теперь Брутян все чаще проводит время дома. Она старается заниматься домашним хозяйством. Актриса признается, что порой ее сильно тянет в сон. Однако она также ходит в спортзал. На этот раз жена Прилучного покрасовалась в черном трикотажном платье мидакси. Она подчеркнула внушительный живот и пополневшие бедра.

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