Игорь Верник сыграл свадьбу с продюсером Натальей Шнейдеровой, которая моложе его на 16 лет: первые фото из ЗАГСа

А 22 апреля Верник женился на своей избраннице. Они расписались в ЗАГСе. Актер был в черном костюме с галстуком. А невеста выбрала нежное белое мини-платье свободного кроя. Наталья отказалась от фаты, а ее букет бы из ромашек. Она предпочла небрежно уложить волосы и сделать нюдовый макияж.

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