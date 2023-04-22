Игорь Верник сыграл свадьбу с продюсером Натальей Шнейдеровой, которая моложе его на 16 лет: первые фото из ЗАГСа

Игорь Верник

Игорь Верник. Фото: Global Look Press

Знаменитый актер женился в третий раз. Его поздравил с радостным событием брат Вадим.

Игорь Верник много лет снимается в кино и играет в театре. Он пережил два развода. От журналистки Марии Казаковой у него есть сын Григорий, которому уже 23 года. А в прошлом году стали ходить слухи, что артист готовится тайно сыграть свадьбе с новой возлюбленной Натальей Шнейдеровой, которая на 16 лет его моложе. 

А 22 апреля Верник женился на своей избраннице. Они расписались в ЗАГСе. Актер был в черном костюме с галстуком. А невеста выбрала нежное белое мини-платье свободного кроя. Наталья отказалась от фаты, а ее букет бы из ромашек. Она предпочла небрежно уложить волосы и сделать нюдовый макияж.

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Игорь Верник с Натальей Шнейдеровой. Фото: соцсети звезды

«Мой любимый брат женился! Наташа, ты знаешь, как я тебя обожаю! Счастлив за вас!» – написал брат актера Вадим в соцсети.

Поклонники и друзья присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Верник словно помолодел рядом со своей возлюбленной. 

Игорь Верник с Натальей Шнейдеровой. Фото: соцсети 

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