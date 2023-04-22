Бузова в мини-платье в облипку экстремально присела, едва прикрыв сокровенное: блеснула бедрами на публике

Ольга Бузова уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она продолжает сниматься в популярных проектах и давать концерты. В свои 37 лет артистка не перестает следить за внешностью. Она часто носит откровенные наряды. Блондинка не стесняется оголять свои интимные части тела. Недавно звезда красовалась в платье с ошеломительным декольте.
Примечательно, что теперь Ольга отправилась на гастроли. Она предстала в черном мерцающем мини-платье. Телеведущая решила очень низко присесть, едва не засветив сокровенное. Она оголила свои бедра. Бузова вышла на сцену и не только пела, но и танцевала смелые танцы. Бузова вызвала восторг у публики.
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На этот раз Бузова получила много комплиментов. Многие стали писать ей комплименты. «Какая шикарная», «Ну любовь к этим позам никому не понять», «Бедра стали сочные», «Просто бесподобно! Какие виляния бедрами», «Платье держится на чуде», «Как хороша», «Фигура просто аппетитная», — стали писать подписчики.