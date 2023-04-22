Такого не было два века: король Великобритании закатит вечеринку для тех, кого не пригласил на свою коронацию

Церемония коронации нового британского монарха состоится 6 мая. Стало известно, что Карл III и его жена Камилла закатят прием в Букингемском дворце 5 мая в ночь перед коронацией, чтобы поприветствовать всех гостей, которые не попали в придворный список и не будут участвовать в официальном празднике.

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Отметим, что таких вечеринок не было целых два века. Последний раз подобное мероприятие проводил Георг IV в 1821 году. Примечательно, что тогда знаменитости кутили так, что только для обслуживания гостей одновременно работали 23 кухни. Стоит ли говорить, что вечеринка получилась настолько дорогостоящей, что потом такие застолья не проводились, пишет ФАН.