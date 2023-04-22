Галина Юдашкина подловила кроху-дочку за завтраком в платье с рюшами

Модельеру Валентину Юдашкину помогает не только жена Марина, но и дочка Галина, которая не только развивает бизнес, но и создает коллекции одежды для детей. А недавно она улетела в Дубай с семьей. Там наследница кутюрье растит своих детей: Аркадия, Анатолия и Агату Ариеллу.
На этот раз Галина решила поделиться новыми фото с внуками модельера. Она засняла сыновей на прогулке. Они были облачены в шортики, футболки и рубашки стильных природных оттенков. Мама назвала их красавчиками. А также Юдашкина засняла дочку в белом платье с рюшами. Она сидела на специальном стульчике и ела морские водоросли.
«Такая же любительница seaweed, как Ари», – написала звезда.
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Дети Галины Юдашкиной. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие поразились тому, какие глаза унаследовала Агата. Другие согласились, что сыновья растут настоящими красавцами. «Ну прям конфетки», «Хорошенькие», «Ну девочка просто чудо», «Эти глаза потрясающие», «Как мило», — стали писать подписчики.