Галина Юдашкина подловила кроху-дочку за завтраком в платье с рюшами

На этот раз Галина решила поделиться новыми фото с внуками модельера. Она засняла сыновей на прогулке. Они были облачены в шортики, футболки и рубашки стильных природных оттенков. Мама назвала их красавчиками. А также Юдашкина засняла дочку в белом платье с рюшами. Она сидела на специальном стульчике и ела морские водоросли.

«Такая же любительница seaweed, как Ари», – написала звезда.

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