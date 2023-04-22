«Пришло время знакомиться»: Ефременкова раскрыла имена сыновей-близнецов — выдала правду спустя семь месяцев

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова, как и обещала накануне, раскрыла имена сыновей-близнецов. Звезда выбрала для этого особенный день — 22 апреля мальчишкам исполнилось семь месяцев. До этого широкая публика лишь строила догадки, какие имена наследникам дали родители.
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«Пришло время знакомиться с главными мужчинами моей жизни. Кристиану и Даниэлю сегодня семь месяцев. Кристиан — старший брат», — сообщила блондинка в соцсетях.
Она уточнила, что именно с Кристином связаны все опасения во время беременности. Малыш родился с весом 1,8 кг, тогда как Даниэль — 2,4 кг.
«В мамином животе он (Даниэль — прим. ред.) все время объедал братишку, поэтому сладуны и родились с такой большой разницей в весе, которая сохраняется до сих пор», — добавила Ефременкова.
Ефременкова и Мондезир по-прежнему скрывают лица наследников. Фото: соцсети
Напомним, сыновья Юлии Ефременковой и Мондезира Свет-Амура появились на свет 22 сентября 2022 года. Вскоре после рождения близнецов пара распалась.