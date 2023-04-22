Вся опухшая, с синяками: 43-летняя Боня показала, как выглядит ее лицо после первой пластической операции

Примечательно, что Боня впервые сделала пластическую операцию. Она не стала скрывать этот факт, даже на прогулку телеведущая вышла в специальном бандаже. По словам знаменитости, в таком виде ее все равно узнавали люди. Виктория гуляла с дочкой, которая сама прилетела к маме на курорт. А пока Викторию ждет реабилитация.

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