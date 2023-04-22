Вся опухшая, с синяками: 43-летняя Боня показала, как выглядит ее лицо после первой пластической операции

Виктория Боня много лет живет в Монако. Она в свои 43 года следит за фигурой и не перестает восхищать поклонников своей внешностью. Звезда на этот раз приехала в Дубай с дочкой Анджелиной. Она решилась на преображение.
Примечательно, что Боня впервые сделала пластическую операцию. Она не стала скрывать этот факт, даже на прогулку телеведущая вышла в специальном бандаже. По словам знаменитости, в таком виде ее все равно узнавали люди. Виктория гуляла с дочкой, которая сама прилетела к маме на курорт. А пока Викторию ждет реабилитация.
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Вечером Боня снова засняла себя на видео уже без солнцезащитных очков. Она отметила, что отек начал спадать. При этом на ее лице были синяки. Пока она лишь восстанавливается после работы хирургов. По всей видимости, она сделала подтяжку лицо и улучшила его овал. Поклонники признались, что ждут подробностей.