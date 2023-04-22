Счастливые и загорелые школьники: Галкин* запечатлелся с двойняшками Лизой и Гарри на крыльце особняка в Израиле

Максим Галкин* уже давно стал известной персоной. Он продолжает давать концерты и еще недавно был в большом гастрольном туре. А вот Алла Пугачева в это время привыкала к жизни в Израиле. Она пристроила детей Лизу и Гарри в престижную школу. Иногда артистка выходит в свет. А теперь юморист проводит время с детьми, вернувшись в Тель-Авив.
На этот раз Галкин* провожал детей в школу по-утрам. Он запечатлелся с двойняшками на крыльце особняка. Лиза и Гарри были в школьной форме и кедах. Сын юмориста отрастил волосы. Он словно подражает папе. А дочка собрала волосы в косичку. малыши загорели и подросли. Они широко улыбались.
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Максим Галкин* с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились теплым снимком. Многие поразились тому, как подросли двойняшки. «Прекрасные! Вот так надо жить ради семьи и детей», «Максим, вы замечательный папа», «Как быстро детки растут!», «Детки растут... время идет... умные, красивые, а так же их родители», «Прелестные малыши», «Гарри копия папы», — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.