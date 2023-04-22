Счастливые и загорелые школьники: Галкин* запечатлелся с двойняшками Лизой и Гарри на крыльце особняка в Израиле

На этот раз Галкин* провожал детей в школу по-утрам. Он запечатлелся с двойняшками на крыльце особняка. Лиза и Гарри были в школьной форме и кедах. Сын юмориста отрастил волосы. Он словно подражает папе. А дочка собрала волосы в косичку. малыши загорели и подросли. Они широко улыбались.

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