Курбан Омаров грубо ответил хейтерам, которые писали гадости о его возлюбленной

Не так давно Курбан Омаров выложил в своем блоге очередной снимок со своей девушкой Валерией. В комментарии к фото бизнесмен восхитился женщиной, написав, что она самая красивая. Казалось бы, ничего такого, но подписчицы Омарова не согласились с заявлением мужчины и начали буквально наперегонки выискивать изъяны в возлюбленной Курбана.
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Бывший муж Ксении Бородиной, похоже, оказался не готов к такому повороту событий и, не удержавшись в ответ жестко высмеял тех, кто посмел не согласиться с его мнением.
«Извините, не удержался. В основном те, кто пишут гадости, выглядят приблизительно одинаково. Это, как правило, замученные жизнью женщины среднего возраста. Но я искренне завидую их самооценке. Я еще не видел ни одного плохого комментария от действительно красивых людей», — едко подметил Омаров.