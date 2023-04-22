Курбан Омаров грубо ответил хейтерам, которые писали гадости о его возлюбленной

Не так давно Курбан Омаров выложил в своем блоге очередной снимок со своей девушкой Валерией. В комментарии к фото бизнесмен восхитился женщиной, написав, что она самая красивая. Казалось бы, ничего такого, но подписчицы Омарова не согласились с заявлением мужчины и начали буквально наперегонки выискивать изъяны в возлюбленной Курбана.

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Бывший муж Ксении Бородиной, похоже, оказался не готов к такому повороту событий и, не удержавшись в ответ жестко высмеял тех, кто посмел не согласиться с его мнением.