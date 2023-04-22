«У нее есть друг»: Анастасия Волочкова призналась, что готова стать бабушкой

Артистка балета Анастасия Волочкова поделилась подробностями личной жизни дочери Ариадны.
Волочкова заявила, что пока ее дочь не собирается замуж. Однако у наследницы Волочковой есть ухажер. Анастасии выбор дочери нравится. Она даже не против внуков.
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«Замуж она пока не собирается, но у нее есть друг. Я ее выбор одобряю и доверяю ей. Бабушкой-то готова стать, но, думаю, что будут нянечки у Ариши», – заявила Волочкова в эфире программы «PRO-Новости» канала «Муз-ТВ».
О своих ухажерах Анастасия Волочкова говорит так:
«Они, правда, потом говорят, что после меня не могут жить ни с одной женщиной».
А вот отец Ариадны – бизнесмен Игорь Вдовин пока не готов к внукам. Напомним, ранее он высказывался против того, чтобы дочь жила вместе со своим бойфрендом.