«У нее есть друг»: Анастасия Волочкова призналась, что готова стать бабушкой

Артистка балета Анастасия Волочкова поделилась подробностями личной жизни дочери Ариадны.

Волочкова заявила, что пока ее дочь не собирается замуж. Однако у наследницы Волочковой есть ухажер. Анастасии выбор дочери нравится. Она даже не против внуков.

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