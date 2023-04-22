«Как же долго мы тебя ждали»: Артем Качер стал отцом в первый раз

Исполнитель Артем Качер впервые стал отцом.
У певца родился сын. Этим радостным событием Качер поделился в своем микроблоге. Исполнитель хита «ДНК» нежно обнимал своего первенца в роддоме.
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«Мой сынок, малыш, как же долго мы тебя ждали. Пусть вся твоя жизнь будет такой же ясной и солнечной, как это утро из твоего окна», – написал артист.
Артем Качер с сыном. Фото: соцсети
Напомним, ранее Лена Катина рассказала об истериках семилетнего сына.