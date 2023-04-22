Почему портрет Аллы Пугачевой убрали из крупного концертного зала

Новость о том, что из фойе известного концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге убрали портрет Аллы Пугачевой, наделала много шума. Общественность схватилась за головы, подумав, что виной тому переезд звезды за границу и многочисленная критика в ее адрес. В администрации БКЗ "Октябрьский" прояснили ситуацию.

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Как оказалось, эмиграция артистки с семьей ни при чем. С годами, а портрет висел, по меньшей мере, лет 10, рамка испортилась.

Рамку отремонтируют, однако вешать снова не планируют. По этому поводу администрация Зала приняла радикальное решение.

«Ее портрет мы сняли на время, потому что была испорчена рамка. И вообще, вместо портретов будет что-нибудь другое, портретов не будет», – сообщила пресс-секретарь БКЗ «Октябрьский» Наталья Бочоидзе.

По материалам РИА Новости