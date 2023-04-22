«Сахар в моей жизни под запретом»: Ляйсан Утяшева показала, как приготовить полезный десерт из батата

Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева. Фото: Global Look Press 

Телеведущая поделилась вкусным рецептом.

Гимнастка Ляйсан Утяшева раскрыла секрет стройности и поделилась свежим рецептом.

Утяшева не ест сахар, но от десертов не отказывается. Просто она делает их из полезных овощей и фруктов.

Например, недавно знаменитость взяла:

-батат;

-кокосовое масло;

-финики;

-лимон;

-сахарозаменитель;

-морскую соль;

-корицу.

Из этого Лйясан сделала ПП-десерт.

«После того, как батат помыли, надо его потереть в руках, познакомиться, так будет вкуснее. Я обнаружила пользу этого овоща два года назад, когда его мне посоветовал врач. Это очень полезный снек вместо десертов с сахаром», – отметила жена Павла Воли.

После нарезки батат Ляйсан положила на противень. Сверху намазала кокосовым маслом, посыпала морской солью и отправила в духовку на 6 минут. 

Затем Утяшева перевернула батат, смазала его маслом (теперь с лимонной цедрой и корицей), разложила финики и посыпала сахарозаменителем. Затем батат поставила еще на 15 минут в духовку.

«Я худела под контролем доктора. В итоге пришла к тому, что сахар в моей жизни под запретом, как и молочные продукты. А вот батат очень даже подходит», – передали слова Утяшевой mk.ru.

Напомним, ранее гастроэнтеролог рассказал, как приготовить вкусный и полезный шашлык.

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