«Сахар в моей жизни под запретом»: Ляйсан Утяшева показала, как приготовить полезный десерт из батата

Гимнастка Ляйсан Утяшева раскрыла секрет стройности и поделилась свежим рецептом.
Утяшева не ест сахар, но от десертов не отказывается. Просто она делает их из полезных овощей и фруктов.
Например, недавно знаменитость взяла:
-батат;
-кокосовое масло;
-финики;
-лимон;
-сахарозаменитель;
-морскую соль;
-корицу.
Из этого Лйясан сделала ПП-десерт.
«После того, как батат помыли, надо его потереть в руках, познакомиться, так будет вкуснее. Я обнаружила пользу этого овоща два года назад, когда его мне посоветовал врач. Это очень полезный снек вместо десертов с сахаром», – отметила жена Павла Воли.
После нарезки батат Ляйсан положила на противень. Сверху намазала кокосовым маслом, посыпала морской солью и отправила в духовку на 6 минут.
Затем Утяшева перевернула батат, смазала его маслом (теперь с лимонной цедрой и корицей), разложила финики и посыпала сахарозаменителем. Затем батат поставила еще на 15 минут в духовку.
«Я худела под контролем доктора. В итоге пришла к тому, что сахар в моей жизни под запретом, как и молочные продукты. А вот батат очень даже подходит», – передали слова Утяшевой mk.ru.
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