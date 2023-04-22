«Сахар в моей жизни под запретом»: Ляйсан Утяшева показала, как приготовить полезный десерт из батата

После нарезки батат Ляйсан положила на противень. Сверху намазала кокосовым маслом, посыпала морской солью и отправила в духовку на 6 минут.

Затем Утяшева перевернула батат, смазала его маслом (теперь с лимонной цедрой и корицей), разложила финики и посыпала сахарозаменителем. Затем батат поставила еще на 15 минут в духовку.

«Я худела под контролем доктора. В итоге пришла к тому, что сахар в моей жизни под запретом, как и молочные продукты. А вот батат очень даже подходит», – передали слова Утяшевой mk.ru.

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