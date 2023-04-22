«Меня много раз уговаривали»: Алсу объяснила, почему не хочет выступить на «Евровидении»

Алсу

Алсу. Фото: соцсети 

Артистка назвала конкретную причну.

Стало известно, почему исполнительница Алсу отказывается от участиях в конкурсе «Евровидение».

Алсу призналась, что ее уговаривал на выступление даже Филипп Киркоров. Но Алсу ему отказала.

«Я – нет, больше не поеду. Меня много раз уговаривали. Даже Филипп Бедросович, как главный продюсер «Евровидения», говорил: «Давай-давай, поехали! Сделаем тебе классную песню». Я ему ответила: «Филипп, я не готова», – призналась певица.

К слову, Алсу уже участвовала в «Евровидении» в 2000 году. Она заняла второе место. Алсу видит причину своих отказов в том, что второй раз она выступит хуже.

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«На тот момент – практически победа. Это было первое самое высокое место в истории нашей страны. Вряд ли мне удастся переплюнуть саму себя. А занимать место ниже… Зачем?», – заявила артистка в беседе с MK.ru.

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