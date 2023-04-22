«Что произошло с Иосифом?»: Пригожин появился на публике с новой прической

Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: соцсети 

Продюсер позировал рядом Лерой Кудрявцевой и Прохором Шаляпиным, пока поклонники удивлялись отсутствием лысины на голове у знаменитости.

Среди последних публикаций личного микроблога мужа певицы Валерии – Иосифа Пригожина – появился кадр, который поразил фанатов.

Подписчики Иосифа Пригожина никак не ожидали увидеть продюсера с черными волосами на голове. Некоторые отметили, что Пригожин визуально сбросил 15 лет. Такой эффект произвел на внешность знаменитости парик:

«Что произошло с Иосифом?», «Пригожин прям помолодел с новой прической лет на 15»,  «Я не узнала, как меняет внешность людей наличие волос».

Иосиф Пригожин с Лерой Кудрявцевой и Прохором Шаляпиным . Фото: соцсети 

Напомним, ранее Валерия рассказала, о каком документе они с Иосифом Пригожиным не вспоминали много лет.

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