«Что произошло с Иосифом?»: Пригожин появился на публике с новой прической

Среди последних публикаций личного микроблога мужа певицы Валерии – Иосифа Пригожина – появился кадр, который поразил фанатов.
Подписчики Иосифа Пригожина никак не ожидали увидеть продюсера с черными волосами на голове. Некоторые отметили, что Пригожин визуально сбросил 15 лет. Такой эффект произвел на внешность знаменитости парик:
«Что произошло с Иосифом?», «Пригожин прям помолодел с новой прической лет на 15», «Я не узнала, как меняет внешность людей наличие волос».
Иосиф Пригожин с Лерой Кудрявцевой и Прохором Шаляпиным . Фото: соцсети
Напомним, ранее Валерия рассказала, о каком документе они с Иосифом Пригожиным не вспоминали много лет.