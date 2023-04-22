«Что произошло с Иосифом?»: Пригожин появился на публике с новой прической

Среди последних публикаций личного микроблога мужа певицы Валерии – Иосифа Пригожина – появился кадр, который поразил фанатов.

Подписчики Иосифа Пригожина никак не ожидали увидеть продюсера с черными волосами на голове. Некоторые отметили, что Пригожин визуально сбросил 15 лет. Такой эффект произвел на внешность знаменитости парик: