Волочкова раздвинула ноги на 180 градусов на тренажере: в спортзале послышались ахи и вздохи

Звезда балета Анастасия Волочкова залечила свою обострившуюся травму и вновь рвется в бой. К тому же, до выступления остаются считанные дни, и она усиленно репетирует. Также артистка практически ежедневно посещает спортзал, где время от времени использует тренажеры не по назначению.

Новый поход закончился шпагатом – Волочкова будто воспарила над землей, поднявшись на тренажере и раздвинув ноги в поперечном шпагате. Ее 180 градусов впечатлили людей вокруг – многие ахнули при виде растяжки звезды.

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