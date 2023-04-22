«Была очень скромной и стеснительной»: Наталья Подольская показала себя на проекте «Фабрика звезд»

Артистка Наталья Подольская поделилась архивной фотографией, на которой позировала еще участницей «Фабрики звезд».
Жена музыканта Владимира Преснякова поделилась памятными воспоминаниями и рассказала, какой она была раньше. Подольская сравнила свою сегодняшнюю внешность с той, что была у нее во времена успешного музыкального проекта.
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«Помните, как все начиналось? 2004 год, «Фабрика звезд-5» и мои будущие дружочки: Юлианна Караулова, Михаил Веселов и Виктория Дайнеко. Мне было 22 года! Я была очень скромной и стеснительной девушкой. Но все менялось, когда я выходила на сцену», – поделилась Подольская.
Наталья Подольская тогда и сейчас. Фото: соцсети
«Смотрю на эти кадры и понимаю, какое было чудесное время», – резюмировала Наталья Подольская в своем микроблоге.