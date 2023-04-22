«Была очень скромной и стеснительной»: Наталья Подольская показала себя на проекте «Фабрика звезд»

Артистка Наталья Подольская поделилась архивной фотографией, на которой позировала еще участницей «Фабрики звезд».

Жена музыканта Владимира Преснякова поделилась памятными воспоминаниями и рассказала, какой она была раньше. Подольская сравнила свою сегодняшнюю внешность с той, что была у нее во времена успешного музыкального проекта.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»