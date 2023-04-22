Шахназаров взгрел Вайкуле: «Все границы скотства пройдены и пробиты?»

Лайма Вайкуле выдала новую порцию скандальных заявлений. Осмелевшая звезда прошлого века высказалась против памятников победителям в Великой Отечественной, мол, ни к чему они, если кому надо помянуть, идите на могилы погибших. И вообще, это места, которые не несут никакой художественной ценности.

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Выслушав высказывание Вайкуле, народ впал в ступор. Никто не ожидал, что артистка, которую когда-то обожали в России и которая здесь заработала не один миллион в валюте, будет так яростно поливать грязью нашу память. Журналист Михаил Шахназаров задал пару риторических вопросов у себя в Telegram, пораженный позицией лучшей подруги Пугачевой.

«Интересно, а она упадет еще ниже? Или все границы скотства пройдены и пробиты?» - написал Шахназаров в Сети.

Хоть вопросы и не предполагали ответы, люди принялись на них реагировать в комментариях. И многие не стесняются в выражениях, костерят Вайкуле на чем свет стоит. Также популярно мнение, что у Лаймы проблемы с алкоголем или начались необратимые возрастные изменения в мозгу