«То накричит на меня, то дверью хлопнет»: Лена Катина рассказала об истериках семилетнего сына

Стало известно, как наследник исполнительницы Лены Катиной отреагировал на новость о появлении у него братика или сестренки.

Катина призналась, что сын давно ждал в доме еще одного ребенка. Поэтому малыш обрадовался, узнав о беременности родительницы.

«Сын был очень рад, когда я сообщила ему, что скоро нас станет четверо. Сразу стал гладить мой живот и делает это до сих пор. Любит при этом еще и разговаривать с малышом», – отметила Катина.

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