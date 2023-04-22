«То накричит на меня, то дверью хлопнет»: Лена Катина рассказала об истериках семилетнего сына

Стало известно, как наследник исполнительницы Лены Катиной отреагировал на новость о появлении у него братика или сестренки.
Катина призналась, что сын давно ждал в доме еще одного ребенка. Поэтому малыш обрадовался, узнав о беременности родительницы.
«Сын был очень рад, когда я сообщила ему, что скоро нас станет четверо. Сразу стал гладить мой живот и делает это до сих пор. Любит при этом еще и разговаривать с малышом», – отметила Катина.
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При этом Лена Катина не может сказать, что их взаимоотношения с сыном всегда идеальны.
«Конечно, у него тоже случаются срывы – то накричит на меня, то дверью хлопнет. Как-то в порыве гнева даже крикнул: «Лучше бы у меня была другая мама!» Но я не обиделась – знаю, что это сказано на эмоциях. Обычно после таких ссор мы садимся и обсуждаем ситуацию. И я признаю свою вину, прошу прощения, если сорвалась, повысила голос», – рассказала Катина в беседе с Deti.mail.