Игривая Севастьянова возлежала на пляже чреслами вверх: сверкает прелестями, Дубай в шоке

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова улетела отдыхать в Дубай. Компанию ей составили друзья и новый бойфренд, которого красавица тщательно скрывает. Зато щедро делится кадрами с пляжа, демонстрирует наряды, отвечает на вопросы подписчиков в Сети.

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На пляж Севастьянова ходит ежедневно. Она выбирает фешенебельную часть побережья с видом на дорогущий отель «Парус». На новом видео красотка показала, как лежит на шезлонге, подставив упругие чресла солнышку. Хорошо видно, что гимнастка в своем любимом зеленом бикини, едва скрывающем соблазнительные выпуклости. «Ложбинку греха», то есть декольте, она представила зрителям во всей красе.