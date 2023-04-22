Новости шоу-бизнеса: Светикова рассказала о помолвке с Харламовым, Гузеева уехала из страны, Поплавская пожалела Хаматову

Светикова рассказала о помолвке с Харламовым

Певица Светлана Светикова вспомнила свой роман с шоуменом Гариком Харламовым. К слову, знаменитости были помолвлены. Но родители Светиковой не приняли Харламова – случилась некая неприятность, после которой они отвергли парня.

Поплавская пожалела Хаматову

Актриса Яна Поплавская высказалась про Чулпан Хаматову, сбежавшую в прошлом году из России. Звезде оказалось жалко эмигрантку, ведь она все потеряла.

Гузеева с дочкой уехали из страны

Лариса Гузеева уехала из страны и прихватила с собой дочь Ольгу Бухарову. Они вышли на связь из Словении, куда отправились попутешествовать во время мини-отпуска.