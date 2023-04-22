Сразу видно – звезды: все вокруг залюбовались, когда Екатерина Климова с сыном-красавцем от Игоря Петренко закружились в вальсе

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова накануне побывала на школьном балу. Туда актриса повела всех своих детей. Это ежегодная традиция Ломоносовской школы, в которой учатся отпрыски звездной родительницы – два сына от Игоря Петренко и малышка Белла от Гелы Месхи.

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И если семилетняя дочурка Белла наотрез отказалась вальсировать, то ее мама с удовольствием закружилась в танце. На вальс ее пригласил старший сын от Петренко, красавец Матвей.

Юноша в смокинге и со статной выправкой вел и кружил свою даму так, что все вокруг залюбовались, а ведущий бала не смог промолчать: мол, смотрите, это актриса Екатерина Климова со своим сыном Матвеем танцуют. Что правда, то правда – глаз не оторвать от этой красиво вальсирующей звездной пары!