Суд не принял иск от обвиненного в предательстве и бегстве Данилы Козловского

Пресненский суд отказался принимать иск Данилы Козловского к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталию Бородину. Актер и режиссер, которого заподозрили в предательстве и эмиграции, захотел разобраться в правовом поле с обидчиком и защитить свои честь и достоинство.

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Как сообщил редактор сайта «Абзац» Михаил Шахназаров, Козловскому отказали в иске. По мнению журналиста, это событие знаковое и позволит восстановить справедливость.

«Это хороший сигнал всем испургентам, которые пытаются качать права в попытках перекрасить свои черные квадраты в белый цвет», - отметил журналист.

Шахназаров под «черными квадратами» имеет в виду публикации многочисленных звезд, которые в феврале 2022 года их публиковали и тем самым выражали свой протест против происходящего звезды. Так поступили, кроме Козловского, Максим Галкин*, Иван Ургант, Александр Гудков, Ирина Хакамада. Некоторые опубликовали, а потом вдруг удалили его, будто ничего и не было, например, подруга Козловского Оксана Акиньшина.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.