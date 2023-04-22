Валя Карнавал красиво упаковала пышную плоть в дырявое декольте: интимное напоказ

Певица и блогер Валентина Карнаухова, наиболее известная как Валя Карнавал, регулярно постит в Сети различные новости, свои фото или видео. На днях между ней и бойфрендом пробегала черная кошка, девушка сильно плакала, и все подумали,ч то они расстались.

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Но теперь в паре воцарилась идиллия. И радостная Валя нарядилась даже по такому случаю. Она обладает пышным бюстом, для которого подбирает откровенные наряды. И облачилась в лонгслив с дырявым декольте, в котором виднеется «ложбинка греха» - стиснутые пуш-ап – бельем прелести манко выглянули в «окно».