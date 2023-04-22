Озлоблен настолько, что срывается на детей: Максим Галкин* довел дочку Лизу - показала неприличный жест

Длительное отсутствие Максима Галкина* в семье сказывается на его отношениях с близкими не самым лучшим образом. Шоумен мотался по другому континенту, чтобы заработать, его не было месяц рядом с женой и детьми. За это время дочка с сыном, судя по всему, отвыкли от отца. А Алла Пугачева так и вовсе уже предпочитает быть одна – на семейную вечернюю прогулку с возвращенцем она не пошла.

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Галкин* отправился с двойняшками Лизой и Гарри. Сын уехал на велосипеде кататься, а отец с дочкой пошли к морю. И в какой-то момент глава семьи повел себя довольно странно. И даже сорвался на Лизу, когда на пляже общался с ней по поводу воды в море.

«Так, скажи мне, холодная – не холодная?» - попросил отец. И когда девочка, потрогав прохладную воду, заливисто засмеялась, стал ее вдруг некрасиво передразнивать.

Лизе это явно не понравилось, и она поспешила ускориться, чтобы больше не вступать в дискуссию со странным отцом. А когда решила все-таки возразить – поспорили про температуру воды, - Галкин отрезал: «Торг здесь не уместен». И умная девочка решила не связываться с родителем и молча совершила красноречивый жест – махнула на него рукой. Хоть так и неприлично делать, но это, похоже, единственное, что она смогла сделать в данной ситуации.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.