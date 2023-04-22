Вайкуле прилетело из Госдумы РФ после ее скандального заявления: «Песни ее забыты, а вот памятники героям останутся навсегда»

Лайма Вайкуле за последний год проявила свою сущность во всей красе, сделав ряд заявлений, не имеющих никакой логики. А теперь и вовсе рискует стать нерукопожатной после очередного высказывания. В канун большого майского праздника певица выдала, что памятники, увековечившие подвиг советских освободителей в Великой Отечественной, не имеют никакой ценности.

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В Госдуме РФ отреагировали на выпад артистки. Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев дал понять, что Вайкуле проявила себя как невежда, ведь как раз благодаря великой Победе советского народа появилось государство, в котором родилась Вайкуле – Латвия.