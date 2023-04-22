Ани Лорак засветила кольцо на пальце: тайком сыграла свадьбу с инструктором по йоге?

Про певицу Ани Лорак стали забывать не только на родине, но и здесь, в России. Артистка год молчала, скрываясь и не афишируя своих приездов в нашу страну, а теперь вдруг заявила, что выпустила новый альбом, мол, покупайте, слушайте. Только вот многих подписчиков в Сети заинтересовали не новые опусы артистки, а ее нынешний личный статус. Судя по всему, она вышла замуж.

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Лорак даже не скрывает кольцо на безымянном пальце. Когда и где она успела сыграть свадьбу, неясно, зато известно, кто муж – это ее инструктор по йоге Исаак Виджраку с Ибицы. С ним она сблизилась как раз в прошлом году, когда брала индивидуальные занятия. Ему 47 лет, он уже успел побывать в России – новая пассия привозила.

Лорак, напомним, 44 года, она несколько лет назад развелась с турком Муратом Налчаджиоглу, которого встретила на курорте - он обслуживал ее в отеле. У певицы растет дочь от него, Софья, ей уже 14 лет.