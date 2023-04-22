Илана из «Уральских пельменей» в образе Мэрилин Монро щегольнула прелестями: осталось юбочку задрать

Звезда популярного юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева часто показывает закулисье творческого процесса. Накануне они с командой приступили к очередным съемкам, и актриса не оставила онлайн-публику без интересного контента. Она запечатлелась в гримерной в образе голливудской дивы Мэрилин Монро.

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Белое платье с халтером на шее, открытое декольте и спина, завышенная линия талии и струящаяся юбка – все атрибуты Монро актрисе оказались впору. И, разумеется, белый парик и туфельки. Звезда покрутилась перед зеркалом, демонстрируя себя во всей красе, осталось только подол задрать – и тогда стопроцентное попадание!