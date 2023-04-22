Лайма Вайкуле устроила провокацию накануне Дня Победы: стала известна истинная цель ее резонансных заявлений

Звезда советской и латвийской эстрады прошлого века Лайма Вайкуле вновь оскандалилась. На русском языке она у себя в YouTube-канале сделала заявление, от которого у многих людей волосы встали дыбом. Артистка высказала свою позицию относительно Дня Победы и памятников погибшим в те годы защитникам, снос которых в последнее время происходит повсеместно. Она, например, считает, что монументы не имеют никакой ценности.

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В Сети после этого выпада - просто буря эмоций. Простые люди не верят своим ушам и считаю, что лучше бы Вайкуле молчала. Один из коллег уверен, что молчавшая столько лет артистка таким образом пытается пропиариться, чтобы подзаработать.

«Главное — билеты надо продавать на свой фестиваль июльский: Юрмала 3 концерта, мест полно — бери не хочу. Как собрать русскоговорящую живущую на Западе публику подзабытой певице с нафталиновым репертуаром? Только так! Мерзкими выкриками, которые на Западе пока еще в моде – но ненадолго», - объясняет источник сайту kp.ru.

Оскар Кучера остался в шоке от заявления певицы. Он не смог сдержаться и приложил ее в своем Telegram-канале. В беседе с kp.ru телеведущий попытался быть более корректен, но едва ли это ему удалось.