В желтой шапочке: Роза Сябитова засняла подросшую внучку у себя в гостях — милое видео

Телеведущая и сваха Роза Сябитова уже почти год наслаждается статусом бабушки маленькой девочки.

Роза Сябитова много времени уделяет внучке и часто принимает кроху Мирославу в гостях в своем загородном доме.

В эту пятницу дочь Розы Сябитовой Ксения приехала к звездной маме вместе с дочкой с самого утра.

Роза Сябитова призналась, что всегда рада таким гостям. В телеграм-канале телесваха поделилась видео, которым запечатлела приятный момент. Ее дочь Ксения играет с малышкой Мирославой, облаченной в ярко-желтую шапочку.

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