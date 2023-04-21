В желтой шапочке: Роза Сябитова засняла подросшую внучку у себя в гостях — милое видео

Роза Сябитова с дочкой Ксенией

Роза Сябитова с дочкой Ксенией. Фото: Global Look Press

Телесваха Роза Сябитова поделилась приятными моментами с поклонниками.

Телеведущая и сваха Роза Сябитова уже почти год наслаждается статусом бабушки маленькой девочки.

Роза Сябитова много времени уделяет внучке и часто принимает кроху Мирославу в гостях в своем загородном доме.

В эту пятницу дочь Розы Сябитовой Ксения приехала к звездной маме вместе с дочкой с самого утра.

Роза Сябитова призналась, что всегда рада таким гостям. В телеграм-канале телесваха поделилась видео, которым запечатлела приятный момент. Ее дочь Ксения играет с малышкой Мирославой, облаченной в ярко-желтую шапочку.

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«Какое приятное утро! Дочка с внучкой приехала в гости. Хорошего вам дня! А у нас — бабушкины заботы», — сказала за кадром Роза Сябитова.

Напомним, внучка Розы Сябитовой родилась в июле 2022 года. Мирославе уже девять месяцев.

Дочка и внучка Розы Сябитовой. Фото: скрин соцсети

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