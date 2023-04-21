Аллу дома оставили, чтобы не мешала? Галкин* один вышел на прогулку с Гарри и Лизой в Израиле — Пугачеву с собой не взяли

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Global Look Press

Шоумен Максим Галкин* предпочитает проводить время наедине с детьми-близнецами.

Известный пародист Максим Галкин* пару дней назад вернулся с гастролей в Израиль и воссоединился с семьей — женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой.

Сейчас Максим Галкин* устроил себе отдых и все свое время проводит с сыном и дочкой. В микроблоге он поделился видео, на котором запечатлелся во время прогулок с Гарри и Лизой. С сыном Максим Галкин* покатался на велосипедах по Тель-Авиву, а с дочкой побродил по берегу Средиземного моря.

«Вот она, радость», — подписал кадры в соцсети Максим Галкин*.

Рядом с ними не видно матери семейства, Аллы Пугачевой. Вероятно, она предпочла остаться дома, потому что в силу возраста активные прогулки не для нее.

Скорее всего, присутствие Аллы Пугачевой могло бы помешать целям, которые ставили перед собой Максим Галкин* и Гарри с Лизой, отправляясь на променад.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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