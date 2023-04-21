Аллу дома оставили, чтобы не мешала? Галкин* один вышел на прогулку с Гарри и Лизой в Израиле — Пугачеву с собой не взяли

Известный пародист Максим Галкин* пару дней назад вернулся с гастролей в Израиль и воссоединился с семьей — женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой.
Сейчас Максим Галкин* устроил себе отдых и все свое время проводит с сыном и дочкой. В микроблоге он поделился видео, на котором запечатлелся во время прогулок с Гарри и Лизой. С сыном Максим Галкин* покатался на велосипедах по Тель-Авиву, а с дочкой побродил по берегу Средиземного моря.
«Вот она, радость», — подписал кадры в соцсети Максим Галкин*.
Рядом с ними не видно матери семейства, Аллы Пугачевой. Вероятно, она предпочла остаться дома, потому что в силу возраста активные прогулки не для нее.
Скорее всего, присутствие Аллы Пугачевой могло бы помешать целям, которые ставили перед собой Максим Галкин* и Гарри с Лизой, отправляясь на променад.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.