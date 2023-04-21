«Моих детей никто и никогда не заберет»: Ефременкова запретила Мондезиру приближаться к сыновьям-близнецам

Экс-участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир расстались. Но молодой отец до недавнего времени каждый день приходил к Юлии, чтобы погулять с сыновьями-близнецами. Ефременкова даже отпускала по очереди малышей в гости к папе. После чего в Сети начали писать, что якобы Мондезир забрал к себе детей.
Ефременкова от таких сообщений рассвирепела. Более того, она заявила, что больше не доверит сыновей Мондезиру. Вероятно, Юлия Ефременкова намерена запретить отцу приближаться к грудничкам.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Забрал?! Вы там что курили, когда эту фигню выдумывали?! Моих детей никто и никогда не заберет. Я разрешала их отцу до позавчерашнего дня брать малышей к себе. Но в связи с последними событиями теперь и этого не будет!» — заявила Юлия Ефременкова в микроблоге.
Что именно послужило причиной такого решения, Юлия Ефременкова уточнять не стала.