«Моих детей никто и никогда не заберет»: Ефременкова запретила Мондезиру приближаться к сыновьям-близнецам

Экс-участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир расстались. Но молодой отец до недавнего времени каждый день приходил к Юлии, чтобы погулять с сыновьями-близнецами. Ефременкова даже отпускала по очереди малышей в гости к папе. После чего в Сети начали писать, что якобы Мондезир забрал к себе детей.

Ефременкова от таких сообщений рассвирепела. Более того, она заявила, что больше не доверит сыновей Мондезиру. Вероятно, Юлия Ефременкова намерена запретить отцу приближаться к грудничкам.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».