Все же видно: бесстыдница Африкантова накинула белую тряпицу на обнаженное тело — просвечивается сокровенное

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова начала приходить в себя после измены мужа Романа Капаклы.

В Дубае Марина Африкантова днем отдыхает на пляже, а вечером облачается в откровенные наряды и ходит в клубы, рестораны и на дискотеки.

Снимками, запечатлевающими ее в прекрасном настроении и форме, Марина Африкантова делится в микроблоге. На одном из кадров Марина Африкантова бесстыдно предстала в прозрачной белой тряпице — блузе, которую надела на голое тело. Просвечивается все самое сокровенное, виден бюстгальтер, который надежно закрыл от взглядов скромную грудь Марины Африкантовой.

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