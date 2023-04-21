Улыбка ангела, длинные волосы цвета льна: красавица Лиза Галкина прогулялась по берегу моря в Израиле — снимал папа

Пародист Максим Галкин* не так давно воссоединился с семьей в Израиле после долгой разлуки. Он отсутствовал дома практически два месяца, гастролируя по Америке и Европе.

Теперь же он рядом с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой. Звездный отец все свое время сейчас посвящает наследникам. В микроблоге Максим Галкин* поделился видео, на которым запечатлел фрагменты прогулки с близнецами. С Гарри он катался на велосипеде по Тель-Авиву. А с Лизой прогулялся по пляжу.

На видео Лиза идет по берегу моря, а затем пробует ладошкой воду.

«Так, скажи мне — холодная, не холодная?» — спрашивает у дочери Максим Галкин*.

Лиза с хохотом протягивает руку отцу: мол, попробуй сам.

«Холодная, ну, такая прохладная», — отвечает Лиза Галкина.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».