Улыбка ангела, длинные волосы цвета льна: красавица Лиза Галкина прогулялась по берегу моря в Израиле — снимал папа

Максим Галкин с дочкой Лизой

Максим Галкинс дочкой Лизой. Фото: соцсети

Шоумен Максим Галкин* вышел на прогулку с Гарри и Лизой в Тель-Авиве.

Пародист Максим Галкин* не так давно воссоединился с семьей в Израиле после долгой разлуки. Он отсутствовал дома практически два месяца, гастролируя по Америке и Европе.

Теперь же он рядом с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой. Звездный отец все свое время сейчас посвящает наследникам. В микроблоге Максим Галкинподелился видео, на которым запечатлел фрагменты прогулки с близнецами. С Гарри он катался на велосипеде по Тель-Авиву. А с Лизой прогулялся по пляжу.

На видео Лиза идет по берегу моря, а затем пробует ладошкой воду.

«Так, скажи мне — холодная, не холодная?» — спрашивает у дочери Максим Галкин*.

Лиза с хохотом протягивает руку отцу: мол, попробуй сам.

«Холодная, ну, такая прохладная», — отвечает Лиза Галкина.

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Лиза в какой-то момент развернулась к камере лицом и улыбнулась своей ангельской улыбкой. А ее длинные волосы цвета льна развевались на ветру.

Поклонники давно уже заметили, что Лиза Галкина растет настоящей красавицей.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Лиза Галкина в Израиле. Фото: скрин соцсети

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