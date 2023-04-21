Могут попрощаться с аккаунтами: телеграм-канал Егора Крида и еще нескольких популярных блогеров заблокируют в России

Известный музыкант Егор Крид и еще несколько популярных блогеров могут попрощаться со своими аккаунтами в «Телеграме» и на других площадках. Роскомнадзор внес их в реестр запрещенных в России.
Таков результат размещения незаконной рекламы онлайн-казино на страницах блогеров. Инициировано обращение в Роскомнадзор было главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной.
Платформам уже отправлены требования от РКН об ограничении доступа к аккаунтам на территории России.
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«Получили официальные ответы от Роскомнадзора и ФНС в связи с обращениями Лиги по незаконной рекламе казино. В реестр запрещенных сайтов внесены ресурсы стримеров на площадках Twitch, Telegram, Kick. Платформам направлены требования от РКН об ограничении доступа к аккаунтам на территории России», — поделилась Екатерина Мизулина.
Помимо аккаунтов Егора Крида, будут заблокированы страницы Гусейна Гасанова, Андрея Бурим, Николая Лебедева, Юрия Хованского и других.
По материалам ТАСС