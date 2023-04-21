«Время пролетело как один миг»: Валерия рассказала, о каком документе они с Иосифом Пригожиным не вспоминали много лет

Валерия и Иосиф Пригожин

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети 

Артистка вспомнила, как начинала работать и жить с продюсером.

Исполнительница Валерия призналась, что ее с мужем связывает контракт, о котором звезды не говорили публично.

Оказалось, Валерия и продюсер Иосиф Пригожин в самом начале знакомства заключили коммерческий контракт как исполнитель и ее продюсер. Однако любовные чувства так захлестнули знаменитостей, что они совсем забыли о контракте.

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«Мы его подписали, а после того, как стали жить вместе, забыли о документе и даже не заглядывали в него. Даже не знаю, когда он закончился, мы не возобновляли. Мне кажется, мы очень эффективно эти годы прожили во всех отношениях, ярко. Самый главный показатель — время пролетело как один миг», – призналась Валерия.

«И, конечно, самое главное – много сделали и в работе: это и песни, и альбомы, и грандиозные концерты», – заключила Валерия в беседе с tass.ru.

Напомним, ранее Валерия рассказала, как ее дети общаются с их биологическим отцом Александром Шульгиным.

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