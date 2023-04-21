«Время пролетело как один миг»: Валерия рассказала, о каком документе они с Иосифом Пригожиным не вспоминали много лет

Исполнительница Валерия призналась, что ее с мужем связывает контракт, о котором звезды не говорили публично.

Оказалось, Валерия и продюсер Иосиф Пригожин в самом начале знакомства заключили коммерческий контракт как исполнитель и ее продюсер. Однако любовные чувства так захлестнули знаменитостей, что они совсем забыли о контракте.

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