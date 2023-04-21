«У вас все будет, мои крошки»: Ксения Бородина купила своим дочкам новенький Mercedes

Бывшая возлюбленная блогера Курбана Омарова — Ксения Бородина — похвасталась новой покупкой. Знаменитость приобрела новенький автомобиль для двоих наследниц.

Ксения отдала предпочтение микроавтобусу Mercedes. Телеведущая отметила, что эта машина предназначается для поездок в школу и другие образовательные учреждения, где занимаются ее старшенькая Маруся и младшенькая Теона.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Ксения Бородина не пожалела для детей машину со светодиодной подсветкой передней панели, холодильником и откидными столиками на спинках сидений.

К слову, Бородина заменила старый микроавтобус новым. У ее дочери плотный график, поэтому малышки привыкли разъезжать по столице на подобном транспорте.