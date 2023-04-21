«А может, двойня?»: беременная жена Прилучного сообщила важную новость

Звезда сериалов Павел Прилучный и его молодая жена, актриса Зепюр Брутян, находятся в счастливом ожидании первого совместного малыша.

Зепюр Брутян некоторое время назад рассекретила беременность и теперь с удовольствием демонстрирует свой животик. На этот раз в микроблоге она поделилась снимками, которые были сделаны во время фотосессии. Не исключено, что съемка связана с гендер-пати — во время праздника узнают пол будущего малыша.

Зепюр Брутян позирует на фото в голубом и розовом платьях, таким образом давая понять, что уже, вероятно, знает, кто — мальчик или девочка — родится у нее с Павлом.

Но для поклонников Зепюр Брутян пока решила не раскрывать секрет и подержать интригу.

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