«А может, двойня?»: беременная жена Прилучного сообщила важную новость

Зепюр Брутян

Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Актриса Зепюр Брутян впервые заговорила о поле будущего малыша.

Звезда сериалов Павел Прилучный и его молодая жена, актриса Зепюр Брутян, находятся в счастливом ожидании первого совместного малыша.

Зепюр Брутян некоторое время назад рассекретила беременность и теперь с удовольствием демонстрирует свой животик. На этот раз в микроблоге она поделилась снимками, которые были сделаны во время фотосессии. Не исключено, что съемка связана с гендер-пати — во время праздника узнают пол будущего малыша. 

Зепюр Брутян позирует на фото в голубом и розовом платьях, таким образом давая понять, что уже, вероятно, знает, кто — мальчик или девочка — родится у нее с Павлом.

Но для поклонников Зепюр Брутян пока решила не раскрывать секрет и подержать интригу.

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«Мальчик или девочка? А может, двойня?» — написала в микроблоге Зепюр Брутян.

Мнения разделились. Одни считают, что актриса ждет сына, другие — дочку.

Напомним, будущий ребенок для Зепюр Брутян будет первенцем. А Павел Прилучный станет папой в третий раз, у него есть сын и дочка от брака с Агатой Муцениеце.

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