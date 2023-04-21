«Несет какую-то пургу»: известная певица приложила Лайму Вайкуле после странных заявлений — заподозрила в слабоумии

Известная певица Лайма Вайкуле в очередной раз выступила с заявлением, которое спровоцировало скандал. В канун Дня Победы Лайма Вайкуле высказалась о военных памятниках, давая понять, что, по ее мнению, они бесполезны, а люди, которые им поклоняются, занимаются странным занятием.
На слова Лаймы Вайкуле отреагировали многие известные люди. Они искренне не понимают, зачем Лайме Вайкуле потребовалось делать такое заявление.
Звезда 90-х, исполнительница хита про школьный роман Наталья Штурм после слов Лаймы Вайкуле заподозрила певицу в слабоумии. Она оценила высказывание латвийской вокалистки и увидела, что в нем нарушены причинно-следственные связи.
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Наталья Штурм. Фото: Global Look Press
«В речи Вайкуле отсутствует причинно-следственная связь. Какая-то бредятина! Я ничего не понимаю, о чем она говорит и какую идею хочет донести. Не потому что она плохо владеет языком. А потому что у нее в голове ноты. При этом заметно, что Вайкуле еще и стесняется того, что говорит. Понимая, что несет какую-то пургу. Была стильная импортная певица Лайма Вайкуле, с прекрасными песнями Ильи Резника и Раймонда Паулса. На нее было интересно смотреть: такое импозантное варьете с акцентом. А что сейчас? И тут дело не в том, что она не особо сильна в риторике. Ощущение, что она — как в анекдоте про докладчика на трибуне: когда выходит, не знает, что будет говорить. А когда возвращается, не помнит, о чем говорила», — высказалась Наталья Штурм.
По материалам MK.RU