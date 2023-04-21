«Несет какую-то пургу»: известная певица приложила Лайму Вайкуле после странных заявлений — заподозрила в слабоумии

Известная певица Лайма Вайкуле в очередной раз выступила с заявлением, которое спровоцировало скандал. В канун Дня Победы Лайма Вайкуле высказалась о военных памятниках, давая понять, что, по ее мнению, они бесполезны, а люди, которые им поклоняются, занимаются странным занятием.

На слова Лаймы Вайкуле отреагировали многие известные люди. Они искренне не понимают, зачем Лайме Вайкуле потребовалось делать такое заявление.

Звезда 90-х, исполнительница хита про школьный роман Наталья Штурм после слов Лаймы Вайкуле заподозрила певицу в слабоумии. Она оценила высказывание латвийской вокалистки и увидела, что в нем нарушены причинно-следственные связи.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».