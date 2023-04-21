«Исполнилось бы 97 лет»: Кейт Миддлтон показала редкий кадр Елизаветы II с внуками

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали кадр из семейного альбома. Примечательно, что фото посвящалось королеве Елизавете II.

Напомним, в этом году Ее Величеству могло исполниться 97. В честь дня рождения королевы ее родственники показали умилительное фото.

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К слову, на фото Елизавета II позирует cо своими любимыми внуками в Балморале в августе 2022 года.